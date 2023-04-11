المحكمة الابتدائية بتونس ترفض الدعوى المرفوعة ضد جامعتي التعليم الأساسي والثانوي

قضت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء برفض الدعوى المرفوعة ضد جامعتي التعليم الأساسي والثانوي على خلفية حجب أعداد الإمتحانات ،وفق ما اعلنه الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي.



وأفاد الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، بأن المحكمة رفضت الشكوى المرفوعة من 13 شاكيا بصفتهم اولياء ضد كل من جامعتي التعليم الأساسي والثانوي ، مشيرا، الى ان الطرف النقابي كان على يقين بان الحكم سيكون برفض هذه الدعوى.



وقال، ان الحكم جاء مطابقا لتطلعات المربين في إشارة الى أساتذة التعليم الاساسي والثانوي ، مبديا استغرابه، مما اعتبره رفع شكاية من طرف الأولياء على خلفية امتناع المدرسين الافصاح عن نتائج الامتحانات للادارة في مقابل تمكين الاولياء والتلاميذ من معرفة هذه النتائج.



واعتبر المكلف بالاعلام بجامعة التعليم الاساسي، ان التشكي ضد كل من نقابتي التعليم الأساسي والثانوي يفرض ان يكون الطرف الشاكي من بين الأولياء الذين أبناؤهم من التلاميذ الذين يدرسون بفصول في هذين المرحلتين، مضيفا ان" هذه الشكاية رفعت في ظل ظروف غير عادية والا كان مآلها سيكون بالرفض شكلا ".



وكانت المحكمة الابتدائية بتونس ، قد اقرت تأجيل النظر في مرتين سابقتين في القضية المرفوعة ضد جامعتي التعليم الأساسي والثانوي ثم أقرت جلسة للمرافعة تلتها جلسة خاصة التصريح بالحكم .

وابلغ محامو اتحاد الشغل ، اعضاء جامعتي التعليم الذين حضروا صباح اليوم امام قصر العدالة بالعاصمة تونس ، ان موعد التصريح بالحكم سيكون بعد الساعة الواحدة ، ما حدا بهم الى المغادرة .



وقبيل ذلك ذكر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، ان وزير التربية محمد علي البوغديري صافح اعضاء جامعتي التعليم الأساسي والثانوي الذين اجتمعوا امام قصر العدالة بشارع باب بنات بالعاصمة حيث مقر وزارة التربية .



وذكر الشابي ، ان وزير التربية تعهد بالسعي الى عقد لقاء تفاوضي للنظر في مطالب المربين في مقابل تصميم جامعة التعليم الأساسي على أن تقدم الحكومة خلال أية جلسة مقترحات جدية تستجيب لمطالب المربين .





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