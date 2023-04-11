الكاف: غياب الحواجز الآلية في تقاطعات خطيرة للسكة الحديدية وبعض الطرقات

عبر عدد من أصحاب السيارات بولاية الكاف، عن تذمرهم من عدم اصلاح الأعطاب التي طالت نقاط التقاطع للسكك الحديدية بالجهة على الخط رقم 6 الذي يربط ولايتي سليانة والكاف بالعاصمة، وبعض الطرقات المرقمة، بما أصبح يشكل خطراً حقيقياً على سلامة مستعملي الطرقات وخاصة أصحاب العربات



وعبر اصحاب السيارات عن قلقهم من تواصل الأعطاب التي شملت تقاطعات السكة بمدينة الدهماني وفج التمر بالجريصة وكذلك تقاطع السكة الحديدية والطريق الرابطة بين مدينة الاخوات وقعفور بولاية سليانة، واكدوا أن عدم اصلاح الأعطاب وإعادة ترميز الحواجز الآلية يمثل "خطرا على سلامة كل مستعملي الطرقات التي تتقاطع مع السكة وخاصة خلال الفترة الليلية".



وقال معتمد قعفور حاتم العيادي ل"وات"، أنه تمت مراسلة إدارة الشركة العديد من المرات لاصلاح هذه الأعطاب الخطيرة على سلامة مستعملي الطرقات، إلا أن الوضع "ما زال على حاله" على حد تعبيره، علما وأنه لم يتسن لصحفي "وات" الاتصال بالمسؤول الجهوي عن إدارة السكة الحديدية بالجهة للرد عن هذه التشكيات رغم عديد المحاولات والتحول إلى مكتبه.



