المنستير: عرض "ذكارة" لمحمّد البسكري يفتتح الدورة الرابعة لليالي رمضان بطبلبة

تعيش مدينة طبلبة بولاية المنستير من 13 إلى 15 أفريل على وقع الدورة الرابعة لليالي رمضان بطبلبة التي تنظمها جمعية البحث المسرحي بطبلبة بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير.

وأفاد مدير جمعية البحث المسرحي بطبلبة محمّد المرابط في تصريح لوات أن فعاليات المهرجان تنطلق يوم 13 أفريل الجاري بعرض "ذكارة" لمحمّد البسكري بفضاء الحنشية في حين يحتضن المعلم الأثري سيدي عياش وسط مدينة طبلبة يوم الجمعة 14 أفريل الجاري على الساعة العاشرة مساء مسامرة تحمل عنوان "السلامية ودورها في تثمين المخزون الثقافي بالجهة" سيقع خلالها تكريم كلّ من الشيخ مختار بيوض، وهو من أشهر الشيوخ جهويا ووطنيا، والشيخ حاتم الفرشيشي والباحث في تاريخ الموسيقى الطرقية الحبيب بلحاج يوسف. وأضاف المصدر ذاته أنّ طبلبة لها جمهور يحبذ كثيرا الموسيقي الصوفية إذ تعدّ المدينة 7 فرق للموسيقى الصوفية.

وتؤثث الفنّانة سمية الحثروبي سهرة الاختتام يوم السبت 15 أفريل 2023 بعرض طربي هو الأوّل لها بطبلبة وفق ما أكده محمّد المرابط.

وتجدر الإشارة إلى أن الدخول سيكون مجانا إلى كل العروض وذلك بداية من الساعة العاشرة مساء، علما أن جميع العروض الموسيقية اقتنتها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية لفائدة هذه التظاهرة الرمضانية.



