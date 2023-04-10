أريانة: افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان نسمات أندلسية

انطلقت مساء أمس الأحد بقصر بن عياد (مقر بلدية أريانة) فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان نسمات أندلسية بحفل أحياه الفنان سفيان الزايدي.

وإضافة إلى حفل الفنان سفيان الزايدي، يشمل برنامج هذه الدورة التي تقام تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بأريانة وتتواصل إلى غاية الجمعة 14 أفريل الجاري، أربعة عروض موسيقية ليلية يحييها كل من الفنانة شهرزاد هلال يوم غد الثلاثاء 11 أفريل، والفنان نورالدين الباجي مساء الأربعاء 12 افريل، وفرقة المالوف بصفاقس (13 أفريل) قبل أن يسدل الستار على فعاليات الدورة في سهرة الجمعة مع عرض فني تحييه مجموعة الرشيدية.

جدير بالذكر أن عروض مهرجان نسمات أندلسية يحتضنها بهو قصر بن عياد وهو فضاء صغير لا تتجاوز طاقة استيعابه 150 شخصا في أقصى الحالات ولا يمكنه استيعاب عدد كبير من الجماهير وذلك اعتبارا لعدم جاهزية مسرح الهواء الطلق بأريانة الذي انطلقت أشغال تهيئته وتجهيزه منذ ثلاث سنوات باعتمادات ناهزت 500 ألف دينار وكان من المفترض أن تنتهي في جوان 2021، غير أنها لم تستكمل إلى حد الآن.

وتتواصل السهرات الفنية المتنوعة بجهة أريانة، منها تظاهرة ليالي رمضان برواد التي تحتضنها دار الثقافة بالجهة والتي تتضمن عروضا موسيقية ومسرحية. كما تتواصل بالمنتزه العائلي فعاليات ليالي رمضان بحي التضامن، حيث يكون الجمهور على موعد مع عدة عروض موسيقية ومسرحية وعروض تنشيطية موجهة للأطفال.



