وزيرة الطفولة تواكب فعاليّات اليوم المفتوح الذي تنظمه الجمعيّة التونسيّة لقرى الأطفال س و س وإطلاق حملة لجمع التبرعات عبر الارساليات القصيرة

دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، آمال بالحاج موسى، الاحد، الى انخراط المؤسسات الاقتصاديّة في الجهود المبذولة لتنمية موارد الجمعية التونسيّة لقرى الاطفال س و س وذلك خلال موكبتها بقرية الأطفال س و س بقمرت فعاليّات اليوم المفتوح الذي تنظمه الجمعيّة بقرى سليانة والمحرس وأكودة وقمرت وذلك تزامنا مع إطلاق حملة لجمع التبرعات عبر الارساليات القصيرة.



واشارت بالحاج موسى، حسب بلاغ للوزارة، الى أنّ الوزارة تولت في قيمة الدعم المالي المسند للجمعيّة ليبلغ هذه السنة 2.5 مليون دينار تكريسا لدور الدولة الاجتماعي في التعهّد بالأطفال فاقدي السند وضمان تنشئتهم في بيئة سليمة وآمنة.



واطلعت الوزيرة، بالمناسبة، على مختلف الورشات التنشيطية والتحسيسية التي تم تنظيمها بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الشريكة ونشطاء ومتطوعين بالمجتمع المدني والأطفال المكفولين أنفسهم، مثمنّة إقرار هذا اليوم المفتوح باعتباره من التقاليد الجيّدة التي تكرّس انفتاح قرى س و س على محيطها الخارجي ومناسبة سنوية يتم فيها فتح أبواب هذه القرى أمام عموم التونسيين لزيارتها والتعرف الميدانيّ وعن قرب على إبداعات ومواهب أطفال القرى وعلى دور هذه المؤسسات الرعائية وآليات عملها لفائدة الطفولة فاقدة السند.



وأثنى أشرف السعيدي المدير العام لقرى س و س تونس على مجهودات الوزارة في دعم القرى والمتابعة الحثيثة وحل مختلف المشكلات التي تعترض الجمعية وإطارات قرى الأطفال.



يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ وقّعت خلال شهر فيفري 2023 اتّفاقية شراكة مع الجمعيّة التونسيّة لقرى س و س لدعم جهود الإعاشة والرعاية والحماية لفائدة أطفال قرى "س و س" بكلّ من قمرت وسليانة والمحرس وأكودة باعتمادات اجمالية تناهز 7.5 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة 2023-2025.





