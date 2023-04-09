بن عروس : اختتام أشغال المخيم الكشفي التحضيري للملتقى الجهوي للحفريات

اختتمت، اليوم الأحد بالمركز الكشفي ببرج السدرية، أشغال المخيم التحضيري الكشفي للملتقى الجهوي للحفريات، والذي كان انطلق أمس السبت بمشاركة 100 كشاف من مختلف فرق الجوالة بوحوالي 40 شابا وشابة من مختلف دور الشباب بالجهة.



ويمثل الملتقى، وفق ماصرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، قائد جهة بن عروس للكشافة التونسية منير بوعلي، آخر الخطوات التي تسبق انطلاق فعاليات الملتقى الجهوي للحفريات المبرمج ايام 29 و30 افريل و1 ماي بموقع اوذنة الاثري، وذلك للوقوف على الاستعدادات التنظيمية واللوجيستية لمختلف الفرق العاملة على برامج الملتقى، هذا إلى جانب مواصلة الأنشطة الدورية للفرق الكشفية وتمكين القيادات من المهارات الذكية والقيادية والتفاعل مع الواقع والانفتاح على المؤسسات الشريكة.



وهذا المشروع هو احد المشاريع التي تعمل عليها الكشافة التونسية في اطار مشروع "تراث" الذي تنجزه بالشراكة مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ، ويندرج في إطار فعاليات الاحتفال بشهر التراث ، ويهدف للاعتناء بالمواقع الأثرية و إبراز المخزون الثقافي والتراثي الخاص بكل جهة.



وركز الملتقى على إعداد اللمسات الأخيرة من حيث ضبط البرمجة والمحاور وتحديد الفعاليات التي ستقام على امتداد الملتقى.



ووفقا لنفس المصدر ، سيشتمل برنامج الملتقى القادم على مجموعة من العروض على غرار عروض الفروسية، والعروض الفنية المختلفة، وعروض للفرسان بالأزياء الرومانية، ومسابقات ثقافية بين المشاركين، الى جانب سهرات فلكية في الأنشطة الكشفية، وتنشيط كشفي، وورشات مختلفة في قراءة الخرائط وتقصي الأثر، وصناعة التحف الفنية بالقولبة ، وصناعة اللوحات الفسيفسائية.



كما سيتضمن البرنامج مداخلات علمية حول كيفية الاعتناء بالمواقع الكشفية، وانجاز الحفريات داخلها من قبل الفرق الفنية، وفقرات خاصة بالرياضة الاولمبية وبالعاب التحديات الرياضية، إلى جانب عروض من التراث تقدمها النوادي الريفية العاملة بدور الشباب.



ومن أهم أهداف الملتقى تقديم النشاط الكشفي للشباب غير الكشفي وخاصة منهم رواد دور الشباب بغاية التعريف بمختلف الأنشطة والمشاريع والبرامج التي تعمل عليها المنظمة الكشفية التي تحتفل هذه السنة بالذكرى التسعين لانبعاثها حيث ستقام في الملتقى احتفالية بعنوان "ملحمة اوذنة " ستتزين فيها سماء المدينة بالمجسمات الضوئية الطائرة .

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