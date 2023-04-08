تطاوين: 1629 عملية تفقد و171 مخالفة اقتصادية وغياب مواد اساسية في المحلات التجارية خلال النصف الاول من شهر رمضان

اجرت فرق المراقبة الاقتصادية بتطاوين خلال النصف الاول من شهر رمضان، 1629 عملية تفقد حررت خلالها 171 مخالفة تتوزع الى 97 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و 44 مخالفة في قطاع المواد الغذائية، حسب ما افاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عزوز صالح "وات"



وتمثلت المخالفات في 100 مخالفة جراء الترفيع في الاسعار وخاصة في مادتي الموز والتفاع (71 مخالفة) و38 مخالفة جراء عدم اشهار الاسعار و18 مخالفة بسبب اخفاء واحتكار المنتوجات.



وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالتعاون مع السلطات الامنية خلال ذات الفترة 215 لترا من الحليب المعقم نصف دسم، و33 لترا من الزيت النباتي المدعم و500 كلغ من السكر السائب و855 كلغ من مادة التفاح و397 كلغ من الفراولة و90 كلغ من الموز و20 كلغ من الفارينة الرفيعة و600 علبة سجائر و33 كلغ فواكه جافة وحلويات غير صالحة للاستهلاك بالتنسيق مع هيئة السلامة الصحية للاغذية، حسب ذات المصدر.



وتشكو السوق عموما من عدم توفر مادة الحليب المعقم نصف الدسم والزيت النباتي المدعم والسكر والفارينة في المحلات التجارية بالكمية اللازمة، ويقر تجار التفصيل بعدم كفاية العرض وعدم قدرتهم على التزود من هذه المواد بحاجياتهم من تجار الجملة، ما زاد في لهفة المستهلكين ومن احتكار هذه المواد الاساسية.



