توزر: انطلاق برنامج ترويجي لمطار توزر في ماي المقبل بالشراكة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (الجامعة الجهوية لوكالات الاسفار)

أعلنت الجامعة الجهوية لوكالات الاسفار بالجنوب الغربي 1 توزر وقفصة عن قرب انطلاق تنفيذ برنامج ترويجي تسويقي لمطار توزر-نفطة الدولي، وذلك خلال شهر ماي المقبل بالشراكة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية عبر برنامجها "فيزيت تونيزيا"، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية، ووزارة النقل، بغاية تنشيط المطار واستقطاب رحلات جوية تساهم في تدفق السياح، وفق رئيس الجامعة عبد الفتاح مليك.

وبين المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التحضيرات للبرنامج انطلقت يوم 7 ديسمبر 2022 بعقد سلسلة جلسات بين خبراء الوكالة والأطراف المعنية والمهنيين في الجهة، موضحا أن الوكالة الامريكية أخذت على عاتقها الجانب التسويقي للمطار في دول العالم من خلال المعارض المختصة وحتى خارج إطار المعارض.

واعتبر أن الاشكال الذي قد يمثل عائقا لإنجاح المبادرة هو إمكانيات وكالات الاسفار المنتصبة في الجهة والتي لا تسمح لها باستقطاب حرفاء من الخارج واقتناء مقاعد في الطائرات والحل أن تتولى وكالات من خارج تونس هذه المهمة، وفق تصوّره.

أوضح، في هذا الصدد، أنّ وكالات الاسفار الجهوية تعاني من نقص أسطول السيارات رباعية الدفع من 580 سيارة سنة 2010 الى ما دون 100 سيارة حاليا مطالبا بتمكين الناشطين في هذا المجال من تسهيلات بنكيّة وتسهيل الإجراءات وكذلك بالنسبة لشركات الايجار المالي من اجل تجديد الاسطول الذي تقادم أغلبه.

وأشار إلى الدور الذي يجب أن تضطلع به الدولة في توفير الدعم لشركات الطيران سواء بالتمويل أو بتوفير خدمات جيدة بما يشجعها على برمجة رحلات بمطار توزر-نفطة الدولي.

وأضاف أن السلط الجهوية المتمثلة في والي الجهة قد سعت الى التنسيق مع شركة الطيران الفرنسية من أجل برمجة خطوط مباشرة مع مدن فرنسية تتولى تنشيطها شركة "ترنزافيا"

وبيّن رئيس الجامعة الجهوية لوكالات الاسفار بالجنوب الغربي 1، في جانب آخر، أنه محمول على الجهة حسن الاعداد لاستقبال السائح الأجنبي من خلال نظافة المدينة، وتهيئة المسالك السياحية، باعتبار أهمية النظافة والعناية بالبيئة ليس في المسالك السياحية وحدها بل في كامل المدينة بما فيها الاحياء الشعبية والمدن العتيقة ووسط المدن.

يشار الى أن مجموعة من النخب وناشطي المجتمع المدني والسياسي في ولاية توزر قد أطلقوا حملة لتنشيط المطار تنقسم الى جحملة على شبكات التواصل الاجتماعي وأخرى ميدانية من خلال الاتصال بالجهات المعنية والتحسيس بأهمية المطار في خلق التنمية المرجوة.



