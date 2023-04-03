منوبة: استرجاع عقار دولي فلاحي بمساحة 11 هك ببرج العامري

Publié le Lundi 03 Avril 2023 - 17:13 قراءة: 0 د, 36 ث
      
استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة اليوم الاثنين، عقارا دوليا فلاحيا كائنا بمعتمدية برج العامري يمسح حوالي 11 هكتارا

وياتى ذلك، وفق معطيات الإدارة الجهوية، تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي منوبة، وبحضور السلطة الامنية والمحلية وممثلين عن مختلف الإدارات المعنية من فلاحة وديوان الاراضي الدولية

وتم في إطار حملة استرجاع عقارات الدولة المستولى عليها بدون وجه حق، إصدار قرار الاخلاء على مواطن كان يستغله في إطار عقد كراء لمدة 15 عاما انتهت اجاله، ولم يسدد معاليم الكراء.

ووقع تسليم العقار لمصالح ديوان الأراضي الدولية متمثلة في وحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بتونس الكبرى التابعة لديوان الأراضي الدولية للتعهد باستغلاله وصيانته إلى حين إعادة توظيفه من جديد وإدخاله في الدورة الاقتصادية في أقرب الآجال حتى يضطلع بوظيفته التنموية.



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