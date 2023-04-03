بطولة شارلستون الامريكية - انس جابر تستهل مشاركتها بمواجهة الاوكرانية تسورينكو او الارجنتينية اوراميشيا

تستهل لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا مشاركتها في بطولة شارلستون الامريكية ذات 500 نقطة التي تقام من 3 الى 9 افريل الجاري على ملاعب رملية بمواجهة المتاهلة من المواجهة المقررة اليوم الاثنين بين الاوكرانية ليزيا تسورينكو المصنفة 81 عالميا والارجنتينية باولا اوراميشيا المصنفة 168 عالميا.

وكانت انس جابر بلغت الدور النهائي للنسخة الماضية قبل ان تخسر امام السويسرية بيليندا بينسيتش 1-2.



