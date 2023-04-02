تظاهرة "رمضان في المدينة 2023: شادي القرفي يجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والفن الشعبي في عرض "نشيد الفرح... إلى يانيس"

Publié le Dimanche 02 Avril 2023 - 18:07 قراءة: 0 د, 58 ث
      
تابع روّاد الدورة الثانية من تظاهرة "رمضان في المدينة"، ليلة البارحة بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، عرضا موسيقيا "أوركستراليا شعبيا" يحمل عنوان "نشيد الفرح... إلى يانيس" لشادي القرفي بمشاركة الفنانين الشعبيين فوزي بن قمرة وصالح الفرزيط .

وواكب هذا العرض جمهور متوسط العدد، كانت له مصافحة قبل ذلك مع سهرة "السامور" من مدينة دوز بولاية قبلي أقيمت بساحة المسارح، ثم حضر لمشاهدة "نشيد الفرح ... إلى يانيس" وهو عرض خرج عن الصورة النمطية السائدة للفن الشعبي حيث امتزجت فيه الموسيقى الأوركسترالية بآلاتها الوترية والنفخية والإيقاعية.
واستوحى شادي القرفي هذا العرض من "السيمفونية التاسعة" لبيتهوفن، لكن بكلمات لجلبار نقاش.

وقد ضمّت الفرقة الموسيقية عازفين على آلات نفخية وإيقاعية ووترية إلى جانب الكورال بالإضافة إلى عازف على آلة المزود وآخريْن على البندير والدربوكة. وقد أدى هذا الاجتماع للآلات الموسيقية الأوركسترالية والشعبية إلى تقديم عرض خارج عما هو مألوف.

واعتلى صالح الفرزيط الركح أولا، ليتداوله فيما بعد مع فوزي بن قمرة. وقدّم الفرزيط أغنيته الشهيرة "ارضا علينا يا لميمة" ثم "قالولي روح براني".

وأدى مع فوزي بن قمرة أغنية "خلوني خلوني" وباقة أخرى من أغاني الفن الشعبي الخالدة التي اشتهر بها في التسعينات على غرار "جواباتي" و"ليام تجري" و"جيت نعوم الموج قلبني" وغيرها.

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