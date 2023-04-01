انس جابر تشارك في بطولة شارلستون الامريكية من 3 الى 9 افريل الجاري

تشارك لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة خامسة عالميا خلال الاسبوع المقبل في بطولة شارلستون الامريكية ذات 500 نقطة التي تقام من 3 الى 9 افريل الجاري على ملاعب رملية.

وستدخل انس جابر المنافسات مباشرة من الجدول الرئيسي باعتبار تصنيفها المتقدم حيث ستكون مصنفة ثالثة في هذه الدورة بعد البيلاروسية ارينا سابالينكا صاحبة المركز الثاني عالميا والامريكية جيسيكا بيغولا صاحبة المركز الثالث عالميا.

وكانت انس جابر بلغت الدور النهائي للنسخة الماضية قبل ان تخسر امام السويسرية بيليندا بينسيتش 1-2.



