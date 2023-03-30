كأس أمم إفريقيا (الكوت ديفوار) :القرعة في شهر سبتمبر القادم وضربة البداية يوم 13 جانفي 2024

أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، اليوم الخميس، المواعيد الرسمية لإقامة كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة مطلع عام 2024 في كوت ديفوار، حيث تقام المباراة الافتتاحية في 13 جانفي القادم على ملعب الحسن واتارا في أبيدجان.



وأضافت (الكاف) في بيان على موقعها الرسمي، أن المباراة النهائية من كأس أمم إفريقيا 2023 ستقام يوم 11 فيفري 2024.

و تعتبر هذه النسخة الرقم 34 في البطولة القارية، والثانية التي تستضيفها كوت ديفوار بعد الأولى عام 1984، عندما فازت الكاميرون باللقب للمرة الاولى في تاريخها.



واقتربت التصفيات القارية من نهايتها وقد عُرفت حتى الآن هوية ستة منتخبات بلغت النهائيات وهي تونس و المغرب والجزائر وجنوب افريقيا وبوركينا فاسو والسينغال حاملة اللقب، بالاضافة الى كوت ديفوار الدولة المضيفة المتأهلة مباشرة.

وأكد الأمين العام للاتحاد الافريقي فيرون موسونغو أومبا، أن القرعة الرسمية ستقام خلال شهر سبتمبر المقبل على أن يتم تم تأكيد التاريخ والمكان في وقت لاحق.

وكانت الكاميرون استضافت النسخة الأخيرة العام الماضي وتوجت السينغال بطلة بفوزها على مصر بركلات الترجيح.



