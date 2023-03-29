السباحة الكندية ماكنتوش تحطم الرقم العالمي في 400 م حرة

Publié le Mercredi 29 Mars 2023 - 12:51 قراءة: 0 د, 40 ث
      
حطمت السباحة الكندية اليافعة سامر ماكنتوش الرقم القياسي العالمي لسباق 400 م حرة، في التجارب الوطنية التي جرت أمس في تورونتو.
وسجلت ابنة السادسة عشرة 3:56.08 دقائق، متخطية الرقم السابق (3:56.40 د)، المسجل في ماي الماضي عن طريق الأسترالية أريارن تيتموس في بطولة بلادها في أديلايد، عندما حطمت رقم الأمريكية كايتي ليديكي الصامد ست سنوات منذ أولمبياد ريو 2016.
وقبل اللقاء الأخير المؤهل إلى مونديال فوكووكا المقبل (14-30 جويلية)، كانت ماكنتوش رابع أسرع سباحة في هذه المسافة، وراء تيتموس، ليديكي والإيطالية فيديريكا بيليغريني.

وسجلت 3:59.32 د لتحل ثانية وراء تيتموس في ألعاب الكومنولث العام الماضي في برمنغهام البريطانية.

وكانت ماكنتوش قد حلت أيضا ثانية وراء ليديكي في بطولة العالم 2022، عندما نزلت للمرة الاولى تحت حاجز الأربع دقائق.
كما أحرزت الكندية ذهبية 200 م فراشة و400 م متنوعة في بطولة العالم العام الماضي.

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