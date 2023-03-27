العائدات السياحة تزيد بنسبة 66 بالمائة إلى غاية 20 مارس 2023

العائدات السياحة تزيد بنسبة 66 بالمائة إلى غاية 20 مارس 2023

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 16:51 قراءة: 0 د, 54 ث
      
سجلت عائدات السياحة زيادة بنسبة 66 بالمائة لتبلغ قيمة 881 مليون دينار وذلك إلى غاية 20 مارس 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 ، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة، الاثنين، عن البنك المركزي التونسي


وزادت مداخيل العمل المتراكمة، بنسبة 4ر9 بالمائة، لتبلغ قيمة 6ر1 مليار دينار، بعد أن كانت في حدود 5ر1 مليار دينار في مارس 2022.

كما ارتفعت خدمات الدين الخارجي المتراكمة بنسبة 19 بالمائة لتبلغ قيمتها نحو 2ر2 مليار دينار.
وكشف البنك المركزي التونسي، عن تراجع الموجودات الصافية من العملة الصعبة، لتبلغ مستوى 22 مليار دينار (ما يعادل 95 يوما من التوريد) ، في 27 مارس 2023، مقابل 9ر22 مليار دينار (125 يوما توريد) ، في مارس 2022.


وبلغ الحجم الإجمالي لإعادة التمويل، يوم الاثنين، نحو 15 مليار دينار وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.
وانخفض إجمالي المعاملات بين البنوك ، بنسبة 34 بالمائة ، ليلبغ مستوى 5ر1 مليار دينار، اليوم، بعد أن كان حوالي 3ر2 مليار دينار في 27 مارس 2022.
وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية 04ر8 بالمائة، اليوم الاثنين، مقابل 26ر6 بالمائة، في التاريخ ذاته، من سنة 2022.


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