أريانة: موائد إفطار لفائدة العائلات المعوزة بمناسبة شهر رمضان

يتواصل منذ بداية شهر رمضان المعظم، المد التضامني بجهة أريانة والمتمثل في تنظيم موائد إفطار لفائدة العائلات المعوزة وذوي الدخل المحدود وضعاف الحال من متساكني الجهة.

ويواصل المتطوعون وأهل الخير وسط مدينة اريانة للسنة الرابعة على التوالي تنظيم مائدة إفطار لفائدة متساكني المنطقة والمناطق المجاورة.

ويتم توفير وجبات إفطار وسحور جاهزة لروّادها من العائلات التي تمرّ بظروف اجتماعية صعبة وللمهاجرين الأفارقة، وذلك بمعدل 150 وجبة يوميا.

من جهة ،أخرى تواصل اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي تنظيم موائد الافطار القارة بالجهة وذلك بكل من حي التضامن وبمنتزه بئر بلحسن بأريانة المدينة لفائدة روادها من ذوي الدخل المحدود والعائلات المعوزة.

جدير بالذكر أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي ينظم بمناسبة الشهر الكريم 48 مائدة إفطار بـ 20 ولاية يؤمّها 4340 منتفعا وذلك بكلفة جملية تقدّر بـ 1.137.150د.



