وكانت رئيسة الحكومة مرفوقة بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى ووالي منوبة محمد شيخ روحه، ورئيس اتحاد التضامن الاجتماعي، محمد الخوينيوشاركت نجلاء بودن حسب بلاغ رئاسة الحكومة كبار السنّ من المقيمين بالمؤسسة، وجبة الإفطار في أجواء رمضانيّة مميزة وتحادثت مع عدد من المقيمات والمقيمين بهذا المركز، واستمعت إلى تطلّعاتهم من أجل مزيد تجويد الخدمات المسداة لفائدتهم، ووزّعت عليهم هدايا بمناسبة شهر رمضان المعظّم.وزارت بودن بالمناسبة معرضا تضمن رسوما للمسنين بالمؤسسات الرعائية ورسوم أطفال المراكز المندمجة للشباب والطفولة وتولت تقديم شهائد تشجيع لمجموعة من الأطفال المتميزين في مسارهم الدراسي إلى جانب تكريم الرياضية البطلة في المصارعة مروى العامري.من جهتها، قدمت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى عرضا حول أبرز عناصر الخطة التي وضعتها الوزارة لتعزيز تغطية خدمات رعاية المسنين لتشمل سائر جهات الجمهوريّة، و برنامج الوزارة لتنظيم موائد إفطار جماعية للأطفال وكبار السن، وتنظيم فعاليّات تنشيطية ثريّة خلال شهر رمضان تشمل كلّ مؤسسات الرعاية، تعزيزا للتواصل بين الأجيال ودعما لانفتاح هذه المؤسسات على محيطها الخارجييذكر أن مؤسسة رعاية كبار السن بمنوبة يقيم بها 81 مقيما ومقيمة ينقسمون إلى 50 رجل و31 امرأة