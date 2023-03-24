وقفة تضامنية لجبهة الخلاص الوطني مع الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"

Publié le Vendredi 24 Mars 2023 - 16:11 قراءة: 0 د, 41 ث
      
نظم عشرات من أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأفراد من عائلات الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة والفساد الاقتصادي، وقفة تضامنية بعد ظهر اليوم الجمعية، أمام المسرح البلدي بالعاصمة، رافعين شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين.

وأعلنت فائزة الشابي، زوجة الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي (الموقوف منذ يوم 22 فيفري الفارط)، أنه سيتم تنظيم هذه الوقفة التضامنية كل يوم جمعة خلال شهر رمضان، مضيفة أنه سيتم عشية اليوم تنظيم وقفة احتجاجية لعائلات الموقوفين أمام سجن المرناقية بولاية منوبة.

يشار الى أنه جدت مشادات كلامية بين المشاركين في هذه الوقفة التضامنية وبعض المارة من أنصار رئيس الدولة قيس سعيّد، الذين نعتوا المتظاهرين ب "الكذب" و"الافلاس السياسي"، وفق ما عاينه موفد (وات).

وتتبنى جبهة الخلاص الوطني، الدفاع عن جميع المقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، من ناشطين سياسيين ونقابيين ورجال أعمال.

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