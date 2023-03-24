دعت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، المؤسسات الصغرى الناشطة في القطاع السياحي بولايات قبلي وقابس وجندوبة والقيروان وتوزر وتطاوين، الى تقديم مطالب للانتفاع بدعم يمكّنهم من تقديم تجارب سياحية فريدة وتسويقها، وذلك قبل 10 افريل 2023.



ويمكن للمؤسسات الصغرى، وفق الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، الدخول الى موقعها على الانترنات وتعمير الاستمارة الخاصة، حتى تكون جزء من الدفعة الأولى من المؤسسات التي تتلقى الدعم، وذلك في اطار برنامج الجاهزية لدخول السوق.

ويعتبر برنامج الجاهزية لدخول السوق، برنامجا فرديا للمساعدة التقنية وهو مصمّم لإعداد المشاريع السياحية الصغيرة في تونس في ولايات قبلي وقابس وجندوبة والقيروان وتوزر وتطاوين حتى تكون "جاهزة لدخول الأسواق" واستقبال الزوار المحليين ومن العالم الذين يتوقون إلى اكتشاف أماكن إقامة وتجارب فريدة من نوعها.



يذكر ان هذا البرنامج يندرج في اطار برنامج "زوروا تونس"، الذي يساعد الشركات التجارية الصغرى والمتوسطة ومتناهية الصغر ورواد ورائدات الأعمال في المناطق المهمشة على خلق تجارب ومنتجات سياحية جديدة تستند إلى ثقافة تونس والثروات الطبيعية التي تزخر بها.



وستكون المؤسسات التجارية التي تستكمل مرحلة المساعدة التقنية مؤهلة للحصول على منحة تصل قيمتها إلى 7500 دولار أمريكي لمساعدتها على إدخال التحسينات التي تم تحديدها في مرحلة المساعدة التقنية كجزء من برنامج الجاهزية لدخول الأسواق.









