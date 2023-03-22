تعيين معز مرابط مديرا للدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية

تعيين معز مرابط مديرا للدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية

Publié le Mercredi 22 Mars 2023 - 15:34 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أعلن المدير العام للمسرح الوطني التونسي معز مرابط عن تكليفه من قبل وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي بإدارة الدورة 24 لأيام قرطاج المسرحية.

جاء ذلك في ندوة صحفية، انتظمت اليوم الأربعاء بقاعة الفن الرابع بالعاصمة، قدّم خلالها برنامج المسرح الوطني التونسي احتفالا بالذكرى 40 لانبعاث هذه المؤسسة.

وبهذا التكليف تعود تظاهرة أيام قرطاج المسرحية لأحضان المسرح الوطني، حيث اقترن تنظيمها منذ إطلاقها بهذه المؤسسة منذ تأسيسها سنة 1983 إلى سنة 2009. وبعد 2011، أصبح يُعهد تنظيم هذه التظاهرة إلى هيئة مستقلة عن مؤسسة المسرح الوطني.

ومعز مرابط هو ممثل ومخرج وأستاذ جامعي مختص في تقنيات ومناهج التمثيل والأداء، ناشط وخبير في المجال الثقافي، عضو المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون – بيت الحكمة، حاصل على الدكتوراه من جامعة السوربون الجديدة، معهد الدراسات المسرحية باريس في اختصاص المسرح وفنون العرض (2007) وحاصل على شهادة الدراسات المعمقة من جامعة باريس X – نانتير في نفس الاختصاص (1999)، وهو خريج المعهد العالي للفن المسرحي بتونس- شهادة الاستاذية تمثيل واخراج.
وإلى جانب مسيرته كأستاذ جامعي وباحث أكاديمي، وإشرافه على قسم الفنون والتقنيات الدرامية بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، لمعز مرابط مسيرة فنية في المسرح والسينما، بالإضافة لتجربته كناشط وخبير ثقافي على المستويين الوطني والدولي.

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