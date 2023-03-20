تختتم ، اليوم الإثنين ، فعاليات الدورة الثانية لمهرجان ربيع الطفولة بمنطقة البريح في بوزقام من معتمدية القصرين الجنوبية ، بباقة من العروض التنشيطية و التربوية والترفيهية المختلفة والورشارت المتنوعة في الرسم والخط العربي والمطالعة والأنشطة الرقمية إلى جانب العروض المسرحية والفنية التي أمنتها ثلة من تلامذة نوادي مدرسة البريج وفق مدير مهرجان ربيع الطفولة بالبريج محمد الصالح ميساوي.

وأوضح ميساوي في تصريح لمكتب (وات) أن مهرجان ربيع الطفولة ، المنتظم بفضاء المدرسة الإبتدائية البريج التي تقبع تحت تخوم جبل سمامة ، يحتفي بأطفال الأرياف المحرومين من الأنشطة الثقافية والتربوية والرياضية وتمكينهم من حقهم في الفرحة والبهجة والاحتفال والابتسام ، مضيفا أن المهرجان حظي بمشاركة كثيفة لمتساكني منطقة البريج من تلاميذ وأولياء ومربين.

وأكد بالمناسبة أن سواعد أبناء الوطن قائمة من أجل اعلاء رايته ورسم مستقبل مشرق للطفولة التونسية بمختلف ربوع تونس .

وتنظم الدورة الثانية لمهرجان ربيع الطفولة بالبريج ( انطلقت يوم 18 مارس الجاري) بالشراكة مع بلدية بوزقام ومعتمدية القصرين الجنوبية و المندوبية الجهوية للثقافة ومندوبية الشباب والرياضة ومندوبية الأسرة و المرأة والطفولة وكبار السن وبمشاركة عدد من تلامذة المؤسسات التربوية التالية ، البريج ، بوزقام ، هنشير القصعة ، سمامة ، بوفروة ، العريش ، القويرة.







