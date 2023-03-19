أكد البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر لكرة القدم، أن مواجهتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 في غاية الأهمية بالنسبة للجميع .

وقال فيتوريا، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي نقلتها وكالة الانباء المصرية ( اش ا) عقب إعلان قائمة المنتخب لمواجهتي مالاوي،: "المواجهتان في غاية الأهمية بالنسبة لنا، نلعب للفوز فقط، تم اختيار 24 لاعبًا للتربص الذي سيبدأ يوم 20 مارس الجاري، وينتهي يوم 28 من الشهر ذاته، وقال ان" نظام التربص سيكون مختلفًا بالتأكيد بسبب صيام شهر رمضان" .



واضاف فيتوريا: "مواجهة مالاوي ستكون في الثالثة عصرًا قبل الإفطار، لكننا نعمل على تجهيز أنفسنا لمواجهة جميع العقبات، مثل درجة الحرارة المرتفعة وكذلك هطول الأمطار."

وافاد فيتوريا: "نراعي البرامج الخاصة للاعبين، وهناك تواصل دائم معهم، مستوى الأهلي والزمالك لا يقلقني، فالمنتخب عالم منفصل عن الأندية، انطلاقًا من يوم الاثنين سنعيش في أجواء مختلفة."



وكان البرتغالي روي فيتوريا اعلن اليوم قائمة اللاعبين النهائية لتربص شهر مارس وjتخلله مباراتان أمام مالاوي يومي 24 و 28 مارس الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار .

وقال فيتوريا انه يتابع المنتخب الأولمبي المصري مضيفا أن قائمة المنتخب المصري تشهد تواجد 10 لاعبين أعمارهم بين 22 و25 عامًا

وضمت القائمة 24 لاعبًا وهم : محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد هاني - هشام صلاح - محمد حمدي - أحمد فتوح - أحمد حجازي - علي جبر - محمد عبد المنعم - أسامه جلال - طارق حامد - إمام عاشور - محمود حماده - مروان عطيه - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - أحمد عبد القادر - مصطفي محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.



