دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم النسائية: المنتخب التونسي ينهزم امام الجزائر 2-4 و المغرب يتوج بالللقب

انهزم المنتخب الوطني التونسي للسيدات اقل من 20 سنة مساء اليوم السبت امام نظيره الجزائري بنتيجة 2-4 في لقاء الجولة الثالثة و الاخيرة من منافسات دورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم النسائية لهاته الفئة العمرية والذي احتضنه ملعب الكرم.

ولئن بادر المنتخب التونسي بإفتتاح النتيجة عن طريق قمر لموز منذ الدقيقة الخامسة، فإن المنتخب الجزائري عاد بقوة وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول بواسطة كاميليا زمة في مناسبتين في الدقيقتين 7 و 23 وملاك شهود بالخطأ في مرماها في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، اضاف المنتخب الجزائري الهدف الرابع في الدقيقة 57 بواسطة تيزيري بعلي قبل ان يذلل المنتخب التونسي الفارق عبر قمر لموز في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة، ضمن المنتخب المغربي الفوز بلقب الدورة برصيد 7 نقاط متقدما بفارق الاهداف المدفوعة والمقبولة على المنتخب الجزائري (ايجابي 4 للمنتخب المغربي مقابل ايجابي 3 للمنتخب الجزائري).

وعاد المركز الثالث للمنتخب المصري ب3 نقاط بينما تحصل المنتخب التونسي على المركز الرابع والأخير بلا رصيد.

وفي المقابل، تحصل المنتخب الجزائري على كأس الروح الرياضية.

وفي ما يلي الترتيب النهائي لدورة اتحاد شمال افريقيا لكرة القدم النسائية لاقل من 20 سنة



1-المغرب 7 3 (+4)

-الجزائر 7 3 (+3)

3-مصر 3 3

4-تونس 0 0



