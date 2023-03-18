كأس الاتحاد الافريقي: برنامج مباريات الجولة الخامسة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم, المقررة يوم غد الأحد :





المجموعة الاولى:

سان ايلوا لوبوبو (ج. الكونغو الديمقراطية) - اتحاد الجزائر (الجزائر ) س 00ر13



نادي الأخضر الليبي (ليبيا) - مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا) س 00ر14



المجموعة الثانية:

ريفرس يونايتد (نيجيريا) - ديابل نوار (الكونغو) س 00ر17

موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) - آساك ميموزا (كوت ديفوار) س 00ر20



المجموعة الثالثة :

فيوتيرز اف سي (مصر) - أسكو كارا (طوغو) س 00ر17

الجيش الملكي (المغرب) - بيراميدس اف سي (مصر) س 00ر21



المجموعة الرابعة:

ريال باماكو (مالي) - تي بي مازيمبي (ج.الكونغو الديمقراطية) س 00ر17

يونغ افريكانز (تنزانيا) - اتحاد المنستير س 00ر17



يتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة, الى الدور ربع النهائي.







