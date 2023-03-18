كأس الاتحاد الافريقي: برنامج مباريات الجولة الخامسة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم, المقررة يوم غد الأحد :
المجموعة الاولى:
سان ايلوا لوبوبو (ج. الكونغو الديمقراطية) - اتحاد الجزائر (الجزائر ) س 00ر13
نادي الأخضر الليبي (ليبيا) - مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا) س 00ر14
المجموعة الثانية:
ريفرس يونايتد (نيجيريا) - ديابل نوار (الكونغو) س 00ر17
موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) - آساك ميموزا (كوت ديفوار) س 00ر20
المجموعة الثالثة :
فيوتيرز اف سي (مصر) - أسكو كارا (طوغو) س 00ر17
الجيش الملكي (المغرب) - بيراميدس اف سي (مصر) س 00ر21
المجموعة الرابعة:
ريال باماكو (مالي) - تي بي مازيمبي (ج.الكونغو الديمقراطية) س 00ر17
يونغ افريكانز (تنزانيا) - اتحاد المنستير س 00ر17
يتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة, الى الدور ربع النهائي.
المجموعة الاولى:
سان ايلوا لوبوبو (ج. الكونغو الديمقراطية) - اتحاد الجزائر (الجزائر ) س 00ر13
نادي الأخضر الليبي (ليبيا) - مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا) س 00ر14
المجموعة الثانية:
ريفرس يونايتد (نيجيريا) - ديابل نوار (الكونغو) س 00ر17
موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) - آساك ميموزا (كوت ديفوار) س 00ر20
المجموعة الثالثة :
فيوتيرز اف سي (مصر) - أسكو كارا (طوغو) س 00ر17
الجيش الملكي (المغرب) - بيراميدس اف سي (مصر) س 00ر21
المجموعة الرابعة:
ريال باماكو (مالي) - تي بي مازيمبي (ج.الكونغو الديمقراطية) س 00ر17
يونغ افريكانز (تنزانيا) - اتحاد المنستير س 00ر17
يتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة, الى الدور ربع النهائي.
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