كأس الاتحاد الافريقي: برنامج مباريات الجولة الخامسة

Publié le Samedi 18 Mars 2023 - 16:01 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة لمرحلة المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم, المقررة يوم غد الأحد :


المجموعة الاولى:
سان ايلوا لوبوبو (ج. الكونغو الديمقراطية) - اتحاد الجزائر (الجزائر ) س 00ر13

نادي الأخضر الليبي (ليبيا) - مارومو غالانتس (جنوب إفريقيا) س 00ر14

المجموعة الثانية:
ريفرس يونايتد (نيجيريا) - ديابل نوار (الكونغو) س 00ر17
موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية) - آساك ميموزا (كوت ديفوار) س 00ر20

المجموعة الثالثة :
فيوتيرز اف سي (مصر) - أسكو كارا (طوغو) س 00ر17
الجيش الملكي (المغرب) - بيراميدس اف سي (مصر) س 00ر21

المجموعة الرابعة:
ريال باماكو (مالي) - تي بي مازيمبي (ج.الكونغو الديمقراطية) س 00ر17
يونغ افريكانز (تنزانيا) - اتحاد المنستير س 00ر17

يتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة, الى الدور ربع النهائي.



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