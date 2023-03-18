وزيرة التجارة وسفير اندونيسيا بنونس يتابعان تقدم المفاوضات حول اتفاقية التجارة التفاضلية بين البلدين

تجري تونس مفاوضات مع اندونيسيا لابرام اتفاقية التجارة التفاضلية بهدف تعزيز الشراكة وتطوير التجارة البينية التي لم تتجاوز 130 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2021 .



ومثلت متابعة مدى تقدم هذه المفاوضات محور لقاء وزيرة التجارة كلثوم بن رجب قزاح، سفير إندونسيا بتونس، زهيري مصراوي، الى جانب استعراض واقع التعاون الثنائي، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة السبت





وأكد مصراوي، أن بلاده تعمل على زيادة حجم الصادرات التونسية إلى إندونيسيا خاصة من زيت الزيتون والتمور مشيدا بجودتهما وحسن تموقعهما بالأسواق العالمية.



واعرب عن استعداد جاكارتا لمزيد تسهيل الإجراءات أمام رجال الأعمال التونسيين لتشجيعهم على تصدير منتجاتهم والاستثمار في اندونيسيا وذلك نظرا للعلاقات التاريخية الخاصة والمتميزة التي تجمع بين البلدين.



ودعت وزيرة التجارة، بالمناسبة، سفير اندونيسيا بتونس الى مشاركة بلاده في الدورة العاشرة لمعرض "حلال" للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المزمع تنظيمه بتونس من 31 ماي إلى 04 جوان 2023



وتشير بيانات نشرتها منظمة التعاون الاسلامي على موقعها الالكتروني الى ان قيمة صناعة الحلال في السوق العالمية ارتفعت من 2ر3 تريليون دولار أمريكي المسجلة سنة 2014 إلى 9ر4 تريليون دولار عام 2019 في ظل توقع بلوغها 6 تريليون دولار سنة 2024.



وتقدر المنظمة قيمة صناعة الحلال على صعيد مجموعة بلدان منظمة التعاون الإسلامي، في السوق بمبلغ 7ر3 تريليون دولار أمريكي خلال عام 2020، ومن المتوقع أن يبلغ 7ر4 تريليون دولار سنة 2024.



واستاثر قطاع المالية الإسلامية،على الصعيد العالمي، بأكبر حصة في قطاع صناعة الحلال في 2020 بلغت 8ر60 بالمائة ويليه قطاع الأغذية الحلال 6ر24 بالمائة و السياحة الإسلامية 2ر1 بالمائة.







