كأس الاتحاد الافريقي : الاتحاد المنستيري في دار السلام لحسم حوار الصدارة امام يونغ افريكانز التنزاني

يراهن الاتحاد المنستيري على المحافظة على سجله خاليا من الهزيمة في دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم عندما يلاقي مضيفه يونغ أفريكانز التنزاني يوم الاحد في دار السلام لحساب الجولة الخامسة للبقاء بمفرده في صدارة المجموعة الرابعة.



وبعد ضمانهم الترشح الى الدور ربع النهائي منذ الجولة الماضية بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي في رادس بهدف دون رد، يطمح أبناء المدرب الصربي داركو نوفيتش الى حسم حوار الصدارة مع يونغ افريكانز ويكفيهم التعادل لضمان انهاء دور المجموعات في طليعة الترتيب بما سيمكنهم من خوض اياب دور الثمانية في رادس.



ويسعى فريق عاصمة الرباط الى تحقيق انتصاره الرابع والثاني خارج القواعد في مشواره بالمجموعة الرابعة التي يتصدرها بـ 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط امام يونغ افريكانز أو على الاقل العودة بنقطة التعادل التي ستبقيهم قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات على نفس المسافة مع منافسهم ما يعني القضاء على احلامه في افتكاك الصدارة باعتبار ان ممثل كرة القدم التونسية سيحظى حتى في صورة تعثره في المقابلة الختامية في رادس امام ريال باماكو المالي وتفوق الفريق التنزاني على مازيمبي في لوبومباشي باسبقية المواجهة المباشرة مستفيدا من فوزه ذهابا 2-صفر.



وستشهد تشكيلة الاتحاد المنستيري غياب بعض العناصر المؤثرة على غرار الحارس الدولي بشير من سعيد بداعي عقوبة الايقاف والمهاجم هيكل الشيخاوي ولاعب وسط النيجر يوسف اومارو لاسباب صحية غير ان الفريق يبقى مع ذلك قادرا على المحافظة على توازنه في ظل ما يتميز به من ثوابت في ادائه قوامها اللعب الجماعي والانضباط التكتيكي.



ويدرك الاتحاد المنستيري ان المباراة لن تكون سهلة امام منافس سيرمي تحت قيادة مدربه التونسي نصر الدين نابي بكل ثقله في المواجهة لكسب النقاط الثلاث والتوقيع بدوره على وثيقة عبوره الى الدور ربع النهائي باعتبار ان أي نتيجة اخرى قد تعقد حظوظه خصوصا اذا ما تمكن مازيمبي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط من الانتصار في مالي على ريال باماكو متذيل الترتيب بنقطتين على اساس ان الفريق الكونغولي سيستضيف يونغ أفريكانز في الجولة السادسة والأخيرة.

وانطلاقا من هذه المعطيات، ينتظر ان يتحمل دفاع الاتحاد المنستيري، الاقوى في دور المجموعات باستقباله هدف واحد، العبء الثقيل للمقابلة في سيناريو قد يكون مشابه لمباراة مازيمبي في لوبومباشي عندما توفق زملاء هشام بكار في ايقاف الهجوم الكونغولي وسد جميع المنافذ المؤدية الى مرماهم قبل حسم الموقعة لاحقا بهدفين نظيفين. وازاء حاجة يونغ افريكانز الملحة للفوز ولعبه بالضرورة ورقة الهجوم، سيجد الاتحاد المنستيري حتما المساحات التي يتعين على لاعبي الخط الامامي استغلالها لضرب الدفاع التنزاني بهجمات مرتدة سريعة عن طريق المالي ابوبكر تراوري وزياد العلوي لمواصلة المسيرة بثبات في هذه المسابقة التي يتطلع الفريق للمراهنة على لقبها في موسم المئوية.

وينطلق اللقاء الذي سيحتضنه الملعب الوطني مكابا بدار السلام عند الساعة الخامسة مساء بادارة الحكم التشادي الهادي مهامات وبمساعدة مواطنيه بوغولا عيسى و عيسى يحي.



وفي ما يلي ترتيب المجموعة:

الترتيب ن ل له عليه

الاتحاد المنستيري 10 4 6 1

يونغ أفريكانز 7 4 6 4

تي بي مازيمبي 3 4 4 7

ريال باماكو 2 4 3 7













