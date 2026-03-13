فرنسا وإيطاليا تدخل مفاوضات مع إيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز

دخلت دول أوروبية، من بينها فرنسا وإيطاليا، في مفاوضات مع إيران لضمان مرور سفنها بأمان عبر مضيق هرمز، حسبما أفادت "صحيفة فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر.



بحسب الصحيفة، تبذل العواصم الأوروبية جهوداً لاستئناف صادرات النفط والغاز من دول الخليج العربي في ظل أزمة الطاقة الوشيكة، وأكدت الصحيفة عدم وجود ضمانات حتى الآن بنجاح المفاوضات أو باستعداد إيران لمناقشة هذه القضية بشكل جدي.