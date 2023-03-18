رئيس الدولة ينهي مهام وزير الداخلية ويعيّن كمال الفقي خلفا له

Publié le Samedi 18 Mars 2023 - 00:55 قراءة: 0 د, 22 ث
      
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس الجمعة، أمرا يقضي بإنهاء مهام وزير الداخلية توفيق شرف الدين. كما أصدر أمرا يقضي بتسمية كمال الفقي خلفا له، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

يذكر أن شرف الدين، كان أعلن في تصريح إعلامي مساء أمس الجمعة ، عن استقالته من منصبه، وذلك بعد إشرافه بالمدرسة الوطنية للحرس الوطني ببئر بورقبة، على تخرج الدورة 73 لعرفاء الحرس الوطني للسنة الدراسية 2023/2022.



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