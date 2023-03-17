بودربالة يستقبل وفدا من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الجمعة 17 مارس 2023 بمكتبه بقصر باردو وفدا من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضمّ أميرة محمد نائبة الرئيس والسيدة ريم سوودي أمينة المال.وتمّ التداول خلال هذا اللقاء حول التغطية الاعلامية لعمل مجلس نواب الشعب وسبل مزيد تنظيمها بما يمكّن الاعلاميين من القيام بعملهم وأداء رسالتهم على الوجه المطلوب لإطلاع الرأي العام على نشاط المؤسسة البرلمانية.وقد نقلت عضوتا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انشغال الصحفيين بموضوع تغطية عمل المؤسسة البرلمانية ومواكبة أشغالها. وتقدّمتا في هذا السياق بمقترحات تهدف الى تنظيم العلاقة بين الجانبين.وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب إيمانه العميق بحرية الصحافة والتعبير، معربا عن تقديره لدور الاعلام الموضوعي والنزيه في انجاح مختلف المحطّات التي مرّت بها البلاد منذ 25 جويلية 2021 الى حين انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.وبيّن أنه سيتم العمل على مزيد تنظيم علاقة الإعلاميين بتغطية النشاط البرلماني وفق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي تنكب اللجنة المعنية على صياغته.