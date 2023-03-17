الوكالة الفنية للنقل البري تؤمن حصّة استمرار بكافّة إداراتها الجهويّة السبت 18 مارس 2023

Publié le Vendredi 17 Mars 2023 - 20:07 قراءة: 0 د, 30 ث
      
ستؤمن الوكالة الفنية للنقل البري حصّة استمرار بكافة شبابيك الادارات الجهويّة للوكالة وذلك يوم السبت 18 مارس 2023، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة منتصف النهار.

ويأتي إقرار حصّة الإستمرارا في ظل تزامن عطلة عيد الاستقلال 20 مارس 2023 مع يوم الإثنين، وفق ما أوردته الوكالة في بلاغ اصدرته، الجمعة.
 
وأعلنت الوكالة، في بلاغ آخر، عن توقف جميع خدماتها عن بعد على موقعها الرسمي يوم، الأحد 19 مارس 2023، بشكل وقتي، انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال.
وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء يأتي في إطار صيانة النظم المعلوماتية للموقع لتوفير خدمات رقمية أكثر نجاعة"، بحسب ما ورد بالبلاغ.

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