نجاح تجربة أولية لإطلاق قمر صناعي مكعب عن طريق بالون مقيد بخيط

نجح عدد من الطلبة تحت اشراف مختصين، صباح اليوم الجمعة، في القيام بتجربة أولية لإطلاق قمر صناعي مكعب عن طريق بالون مقيد بخيط بالفضاء الطلق بمقر مدينة العلوم بتونس





وتمكن القمر الصناعي المكعب، المجهز بكاميرا ومستشعرات عن بعد وجهاز تعقب و بأجهزة إستشعار جيروسكوب ومقياس تسارع ومقياس مغناطيسي، من الارتفاع إلى ما يعادل 300 متر على سطح الأرض، ليقوم على اثر ذلك بإرسال وتسجيل عدد من الصور ومن البيانات الفيزيو طبيعية المتعلقة بالارتفاع والحرارة والرطوبة والضغط في الغلاف الجوي



وأفادت رئيسة مصلحة فضاء الكون بمدينة العلوم سارة السنوسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بالمناسبة أن هذه التجربة تعد تجربة تمهيدية للقيام بتجربة أعمق بأحد الولايات التونسية حيث سيتم خلالها إطلاق أقمار صناعية مكعبة متصلة ببالونات غير مقيدة مما سيسمح لها بالارتفاع إلى ما يعادل 30 كم من سطح الأرض



وأضافت أن هذه البالونات ستتمدد عند ارتفاعها في الغلاف الجوي بمفعول انخفاض الضغط مما سيؤدي إلى انفجارها، موضحة أن الأقمار الصناعية المكعبة ستسقط بعد ذلك في مكان ما ليقع تعقبها واسترجاعها بفضل جهاز التعقب المركز بها



ولفتت السنوسي الى أن الأقمار الصناعية المكعبة، وهي عبارة عن نسخة مصغرة من الأقمار الاصطناعية المتعارف عليها و يبلغ طول كل ضلع منها 10 صم، ستقوم بإرسال معلومات حينية و أخرى مسجلة تخص البيانات الفيزيو طبيعية المتعلقة بمستوى الغلاف الجوي الذي وصلت إليه



وأبرزت أن هذه التجارب ذات البعد التعليمي و التكويني تهدف إلى التدرب حول تكنولوجيا الفضاء بهدف استعمالها في عديد المجالات كالفلاحة و الصناعة و لكشف الحرائق والفيضانات للحصول على مختلف المعلومات الفيزيوطبيعية



وذكرت أن 20 طالبا من الطلبة الأكفاء التابعين لمختلف مؤسسات التعليم العالي الخاصة والعمومية في الهندسة قاموا بتركيب 4 أقمار صناعية مكعبة في إطار دورة تدريبية، أشرف عليها عدد من الخبراء الصينيين امتدت من ديسمبر 2022 إلى فيفري 2023



وبينت أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي حصلت على هبة صينية تتمثل في معدات تخول تركيب 10 أقمار صناعية مكعبة وضعتها تحت تصرف الطلبة الذين تمكنوا من تركيب 4 منها، خلال الدورة التدريبية التي أشرفت عليها مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا والمركز الصيني للعلوم من أجل الأطفال والشباب ومنظمة الأمم المتحدة للفضاء الخارجي



يشار الى أنه لم يتم إلى حد الآن تحديد التاريخ والولاية التي سيقع فيها القيام بتجربة إطلاق الأقمار الصناعية المكعبة المتصلة ببالونات غير مقيدة.





