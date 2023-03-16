منتدى الفينيق للمبدعين في دورته الخامسة يطرح مساء السبت "سؤال الإبداع: أي مصير؟"

يحتضن فضاء صوفونيسبا بقرطاج مساء السبت 18 مارس بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر أمسية شعرية ثقافية تحت عنوان "سؤال الإبداع: أي مصير؟" ينظمها منتدى الفينيق للمبدعين .



وأفادت الشاعرة بسمة المرواني رئيسة المنتدى والمشرفة على تنظيم هذا اللقاء أنها اختارت أن تنطلق أنشطة المنتدى في دورته السنوية الخامسة بفضاء صوفونيسبا "حسناء قرطاج"، بعد أن أقيمت دورة العام الماضي بدار الثقافة المغاربية ابن خلدون بالعاصمة، والدورات التي سبقته بالنادي الثقافي الطاهر الحداد، لما يحمله هذا الفضاء أيضا من قيمة تاريخية وما يتميز به موقعه من سحر وجمال أخاذ وملهم .



وأضافت في اتصال مع "وات" أن الأمسية ستكون مناسبة للتحاور بشأن مصير الإبداع من جهة كما سيتابع خلالها أحباء الشعر قراءات لكل من الشعراء المنصف المزغني ويوسف رزوقة وفتحي النصري وفوزية العلوي وعادل المعيزي وفاطمة عكاشة ومراد العمدوني. وسيتولى الشاعر المنصف المزغني بالمناسبة إلقاء كلمة اليوم العالمي للشعر. وبينت أن منتدى الفينيق للمبدعين هو مناسبة يلتقي خلالها المعنيّون بالشّأن الأدبيّ بمبدعين وضيوف ينتصرون للإبداع في أسمى تجلّياته.



وأوضحت الشاعرة بسمة المرواني أن المنتدى سيحتفي هذا العام بالإعلامي القدير الحبيب جغام الذي وصفته ب"نصير الأدباء" وبينت أنها ستقدم بالمناسبة عرضا بصريا يتضمن عديد الصور من الأرشيف توثق لأبرز المحطات التي طبعت مسيرة المحتفى به، وسيتولى تقديم الحبيب جغام في هذا اللقاء الإذاعي القدير صالح بيزيد، الذي تم تكريمه الأسبوع الماضي بمدينة الثقافة من قبل الهيئة المديرة للدورة 21 لمهرجان الأغنية التونسية.



