"التشريعات المنتظرة ومسؤولية الناخب أمام ناخبيه" محور لقاء رئيس الجمهورية برئيس البرلمان

وقال الرئيس سعيّد "إن الانتخاب هو تفويض من الناخب لمن سيمثله في أي مجلس نيابي ويجب أن يبقى النائب مسؤولا أمام من اختاره وفوّضه"، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية.وأضاف أنه "تم احترام كافة المواعيد المتعلقة بالاستشارة الوطنية والحوار الوطني والاستفتاء وانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، في دورتين اثنتين"، مجددا إصراره على "المضي قدما للقضاء على الفساد وأسبابه، باعتبار أن البعض مازال يحنّ إلى الماضي ويعتقد واهما أنه يمكن أن يعود إلى الوراء"، وفق رئيس الدولة.وبعد أن ذكّر بأن تونس "تخوض اليوم معركة تحرير وطني وبأن الواجب المقدّس يتمثل في الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في كافة المجالات"، أكّد قيس سعيّد أن "تونس تتوفّر فيها كافة مقومات النجاح ويجب أن تتضافر الجهود من أجل أن يعيش التونسي مكرّما في وطنه العزيز".