المنستير: "جذورنا تجمعنا" شعار تظاهرة الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي بالمركب التكويني المهني بالسواني

تحت شعار "جذورنا تجمعنا"، تنظم الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بالمنستير، بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، تظاهرة الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي يوم 14 مارس الجاري بالمركب التكويني المهني بالسواني، وذلك بمشاركة أكثر من ألف من المتكوّنين التونسيين والدوليين، وفق المكلفة بتنشيط الحياة الجامعية بوحدة المبيت والمطعم للتكوين المهني ندى بن فاطمة.



وبينت بن فاطمة ل"وات" ان فقرات هذه التظاهرة تتضمن 04 ورشات حول صناعة المصوغ، والتزويق على مختلف المحامل، والتطريز اليدوي، والفنون التشكيلية، بمشاركة ثلة من الحرفيين والحرفيات، مع تنظيم مسابقة في الفنون التشكيلية حول اللباس التقليدي، وعرض للفنون الشعبية وتنشيط جماهيري ومسابقات وألعاب حول التراث واللباس التقليدي.



كما تتضمن التظاهرة عرضا للأزياء التقليدية لمتكوّنة في اختصاص تصميم الأزياء، وعرض أزياء مبتكرة بعنوان "نحن افريقيا" لمجموعة من المتكوّنات وعرض أزياء من دول أفريقية، بالاضافة الى تذوق لأكلات شعبية تونسية خاصة بعدد من ولايات الجمهورية ومن مالي والكوت دي فوار من إعداد متكوّنات في المركب التكويني بالسواني.



وتستهدف هذه التظاهرة تنشيط الحياة الجامعية بالمركب التكويني المهني بالسواني، وتشريك 15 من المتكوّنين الدوليين من السينغال والكوت دي فوار ومالي الذين يدرسون بولاية المنستير في هذه التظاهرة في إطار الاندماج والتبادل الثقافي في مراكز التكوين المهني بالجهة، وترسيخ المحافظة على الموروث الثقافي لديهم، حسب ندى بن فاطمة.



وتنظم هذه التظاهرة بالشراكة مع المركز القطاعي في الإكساء والمركز القطاعي للتكوين في مهن الخشب ووحدة المبيت والمطعم للتكوين المهني والمركز القطاعي للتكوين في مهن الصناعة بخنيس.



