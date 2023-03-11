كاس رابطة ابطال افريقيا: الاهلي المصري يتكبد هزيمة ثقيلة امام صان داونز الجنوب افريقي 5-2

كاس رابطة ابطال افريقيا: الاهلي المصري يتكبد هزيمة ثقيلة امام صان داونز الجنوب افريقي 5-2

Publié le Samedi 11 Mars 2023 - 15:53 قراءة: 0 د, 31 ث
      
انقاد الأهلي المصري مساء اليوم السبت الى هزيمة ثقيلة امام ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي بنتيجة (2-5)، على ملعب (لوفتوس فيرسفيلد) في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من مسابقة كاس رابطة أبطال أفريقيا.

وجاءت خماسية صان داونز بفضل مارسيلو آليندي (4) وتيمبا زواني (24) و تيبوهو موكوينا (40) وبيتر شالوليلي في الدقيقتين 72 و86.
وتحققت ثنائية الاهلي المصري عن طريق محمد شريف(14) و بيرسي تو(61).
ورفع صان داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بينما تجمد رصيد الأهلي المصري عند 4 نقاط في المركز الثالث بينما تراجع الهلال السوداني للمركز الثاني برصيد 9 نقاط ويتذيل القطن الكامروني ترتيب المجموعة بصفر من النقاط.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 263118



En continu...

Toutes les news...
السبت 11 مارس 2023 | 19 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:51 18:25 15:49 12:36 06:37 05:11
Babnet
21°
 Babnet23° Babnet % 49 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
12.35 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1522°-1421°-1124°-1215°-11
  • Avoirs en devises
    22393,8

  • (10 mars)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,32242 DT        1$ =3,14015 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mars)   1100,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   