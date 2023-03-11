كاس رابطة ابطال افريقيا: الاهلي المصري يتكبد هزيمة ثقيلة امام صان داونز الجنوب افريقي 5-2

انقاد الأهلي المصري مساء اليوم السبت الى هزيمة ثقيلة امام ماميلودي صان داونز الجنوب افريقي بنتيجة (2-5)، على ملعب (لوفتوس فيرسفيلد) في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من مسابقة كاس رابطة أبطال أفريقيا.



وجاءت خماسية صان داونز بفضل مارسيلو آليندي (4) وتيمبا زواني (24) و تيبوهو موكوينا (40) وبيتر شالوليلي في الدقيقتين 72 و86.

وتحققت ثنائية الاهلي المصري عن طريق محمد شريف(14) و بيرسي تو(61).

ورفع صان داونز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بينما تجمد رصيد الأهلي المصري عند 4 نقاط في المركز الثالث بينما تراجع الهلال السوداني للمركز الثاني برصيد 9 نقاط ويتذيل القطن الكامروني ترتيب المجموعة بصفر من النقاط.



