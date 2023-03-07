توزر: تخصيص 28 مليون دينار للقسط الثالث من برنامج التنمية المندمجة في 4 معتمديات

تقدّر تكاليف القسط الثالث من المشاريع المدرجة بالبرنامج الجهوي للتنمية في 4 معتمديات بولاية توزر بـ 28 مليون دينار وتشمل قرابة 13 عشر مشروعا تشهد العديد منها مراحل متقدمة من الدراسات والإجراءات لانطلاق الاشغال في الفترة القريبة القادمة، وفق منسق برامج التنمية المندمجة سالم الغول.



وفي هذا السياق، تمّ اعلان طلب عروض لإحداث فضاء صناعي في الشبيكة من معتمدية تمغزة بكلفة 750 ألف دينار، ويجري الإعداد لاعلان طلب عروض لإحداث فضاء مماثل في منطقة الوشيكة من نفس المعتمدية، وكذلك والشأن بالنسبة لبعث فضاء لعرض المنتوجات المحلية ومنطقة سقوية بالظافرية على مساحة 300 هكتار بعد امضاء كراس الشروط والانطلاق في حفر البئر في الأسابيع القادمة.

وتستفيد معتمدية حامة الجريد بمشروعين يتمثل الأول في إحداث نواة محطة استشفائية بقيمة 3 ملايين دينار وهي حاليا في مرحلة عرض الملف على أنظار اللجنة الجهوية للصفقات، في حين يَنتظر إحداث منطقة سقوية في شاكمو الحصول على الترخيص من وزارة الفلاحة لحفر البئر.

وتعرف معتمدية حزوة، من جهتها، مراحل متقدّمة لتهيئة منطقة سقوية ببئر سعيد بعد اعلان طلب العروض مؤخرا، والاعداد لاطلاق طلب العروض لفضاء صناعي لوجستي بعد الانتهاء من الدراسات.

وبرمجت بمعتمدية نفطة 5 مشاريع ضمن برنامج التنمية المندمجة في قسطها الثالث، يتمثل أبرزها في التدخل لتهيئة وتهذيب حي القطعاية، وقد تم الانتهاء من إيصال الماء الصالح للشرب ومد شبكة التطهير العمومية في انتظار انطلاق أشغال التعبيد بعد الانتهاء من فرز العروض.

كما تعرف المعتمدية ذاتها إجراءات فرز العروض لإحداث فضاء صناعي، وإحداث حي حرفي بقيمة 600 ألف دينار في طور طلب العروض، وفضلا عن الاعداد لطلب العروض الخاص بتهيئة منطقة سقوية على مساحة 40 هكتار مقابل الاعداد لانطلاق الدراسات المتعلقة بإحداث سوق أسبوعي عصري في مدينة نفطة.



