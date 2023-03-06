خدمات الدين الخارجي التراكمي تتطور بنسبة 12 بالمائة في موفى  فيفري 2023

تطورت خدمات الدين الخارجي التراكمي، بنسبة 12 بالمائة في موفى فيفري 2023، لتبلغ 6ر1 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2022، وفق المعطيات النقدية والمالية الصادرة، الاثنين، عن البنك المركزي التونسي.



كما تم تسجيل تطور إيجابي في عائدات السياحة بنسبة 76 بالمائة، حيث ارتفعت من 352 مليون دينار خلال أول شهرين من سنة 2022 إلى 620 مليون دينار حاليا.

وارتفع، أيضا، الدخل التراكمي للعمل إلى 2ر1 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 8ر11 بالمائة .



وفي المقابل، أظهرت معطيات البنك المركزي التونسي، انخفاضا، في احتياطي العملة الأجنبية إلى 2ر22 مليار دينار (أي 96 يوما من الواردات) وذلك بتاريخ 3 مارس 2023، مقابل 4ر23 مليار دينار (128 يوما توريد)، في التاريخ ذاته من سنة 2022 .



