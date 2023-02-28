قفصة: حلّ إشكال تعثّر مشروع إحداث مجمع محطّات للنقل البرّي وقريبا إنطلاق الدراسات الخاصّة به (والي قفصة)

أعلن والي قفصة نادر حمدوني عن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مجمع جديد لمحطّات النقل البرّي، والشروع قريبا في إعداد الدراسات الخاصّة بهذا المشروع الذي تعطّل إنجازه لأكثر من ثلاث سنوات بسبب عدم توفّرالعقار الضروري.



وأوضح حمدوني اليوم الثلاثاء في تصريح ل"وات" أن وزارة النقل وافقت على تخصيص قطعة ارض بالضاحية الشمالية لمدينة قفصة (على مستوى الطريق الوطنية رقم 14), لإنشاء مجمع محطّات للنقل البري، وأن الدراسات ستنطق قريبا بعد الإنتهاء من عملية المسح التوبوغرافي الجارية حاليا قائلا "لقد زالت الصعوبات التي كانت تحول دون إنجاز هذا المشروع وستبذل السلط كلّ جهدها من أجل أن ينطلق التنفيذ الفعلي في أقرب الآجال".



ويضمّ المشروع بالخصوص محطّة للنقل البرّي ومحطّتين لسيارات الأجرة والنقل الريفي، وقد كان محلّ متابعة مستمرّة على الصعيدين الجهوي والمركزي بإعتبار أهميته وخاصة من ناحية توفير محطّات للنقل البرّي بمدينة قفصة، التي تفقتر إلى الآن إلى محطّتين لسيارات الأجرة والنقل الريفي، وبإستناء محطّة للنقل البرّي تقع وسط المدينة فإنه لا يوجد بالمدينة أي مرفق لنقل المسافرين.



ومن المنتظر أن يخفّف هذا المشروع بعد إنجازه الضغط المروري الذي تعاني منه مدينة قفصة، كما سيُضفي الجدوى اللازمة على الطريق الحزامية لمدينة قفصة.



وحسب المدير الجهوي للتنمية عادل ظاهري فقد رصدت الدولة في إطار المخطط التنموي للفترة 2023 / 2025 مبلغا بقيمة 10 ملايين دينار لمشروع إحداث مجمع محطّات للنقل البرّي، موضحا ان "الدراسات الخاصّة بالمشروع سوف تُحدّد الكلفة النهائية للمشروع".



