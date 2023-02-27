بنزرت: النظر في الصفقات المبرمة بين المجلس الجهوي ومكاتب الدراسات بشان انجاز امثلة التهيئة العمرانية

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 18:08قراءة: 0 د, 53 ث
      
مثل موضوع متابعة سير انجاز دراسات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية للبلديات والتجمعات السكنية التابعة لها، ولاسيما ملف الصفقات المبرمة بين المجلس الجهوي ومكاتب الدراسات حول اعداد مختلف الامثلة العمرانية ، ابرز محاور جلسة عمل فنية التامت اليوم الاثنين.

وبين الكاتب العام للولاية فيصل الجويني في مستهل الجلسة الحرص على تسريع انجاز الملف بنجاعة كاملة ، بما من شانه تحقيق الاهداف التنموية والاجتماعية للامثلة العمرانية باعتبارها آلية من آليات تحقيق التنمية ودفع الحركة الاقتصادية، علاوة على دورها الهام في الحد من البناء الفوضوي خاصة في ظل تعميم العمل البلدي، وشدد على تفعيل العمل التشاركي بين مختلف الاطراف الادارية والفنية والبلدية، والبت في مجمل الصفقات المبرمة بشان الامثلة التي يجري اعداد دراساتها او التي استكملت.

وكانت مصالح الولاية فتحت بداية الشهر الجاري ملف تسريع انجاز واستكمال امثلة التهيئة العمرانية، وذلك من خلال جلسات عمل قطاعية، وتضم الولاية 17 بلدية منها 15 بلدية جزء منها مغطى بامثلة التهيئة العمرانية وهي بلديات عوسجة والعالية واوتيك وماطر وبنزرت وراس الجبل ووغار الملح والماتلين ومنزل بورفيبة وتينجة وسجنان وغزالة ومنزل جميل ومنزل عبد الرحمان ورفراف، وبلديتان غير مغطاة بامثلة التهيئة العمرانية .

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