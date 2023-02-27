كاس الاتحاد الافريقي - فخر الدين بن يوسف يقود بيراميدز المصري لتجاوز اسكو كارا التوغولي

قاد المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف فريقه بيراميدز المصري للفوز على ضيفه اسكو كارا التوغولي بتسجيله هدف المباراة الوحيد يوم الاحد لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



وسجل فخر الدين بن يوسف هدف المباراة في الدقيقة 28 معززا رصيده في صدارة هدافي المسابقة القارية برصيد 5 اهداف.



وبقي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين خلف المتصدر الجيش الملكي المغربي الذي فاز بدوره 2-صفر على ضيفه فيوتشر المصري صاحب المركز الثالث بنقطتين. ويتذيل اسكو كارا الترتيب بنقطة واحدة.



