كاس الاتحاد الافريقي - فخر الدين بن يوسف يقود بيراميدز المصري لتجاوز اسكو كارا التوغولي

كاس الاتحاد الافريقي - فخر الدين بن يوسف يقود بيراميدز المصري لتجاوز اسكو كارا التوغولي

Publié le Lundi 27 Février 2023 - 08:23قراءة: 0 د, 27 ث
      
قاد المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف فريقه بيراميدز المصري للفوز على ضيفه اسكو كارا التوغولي بتسجيله هدف المباراة الوحيد يوم الاحد لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وسجل فخر الدين بن يوسف هدف المباراة في الدقيقة 28 معززا رصيده في صدارة هدافي المسابقة القارية برصيد 5 اهداف.

وبقي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بفارق نقطتين خلف المتصدر الجيش الملكي المغربي الذي فاز بدوره 2-صفر على ضيفه فيوتشر المصري صاحب المركز الثالث بنقطتين. ويتذيل اسكو كارا الترتيب بنقطة واحدة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 262375



En continu...

Toutes les news...
نزول جمرة الماء
الاثنين 27 فيفري 2023 | 7 شعبان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:39 18:13 15:42 12:39 06:53 05:27
Babnet
Babnet18°Babnet% 93:الرطــوبة
تونــسBabnet
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-912°-712°-615°-811°-8
  • Avoirs en devises
    22316,8

  • (24 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33225 DT        1$ =3,14076 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 fév)   937,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


All radio

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
   