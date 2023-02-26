انطلاق الدورة الثانية للأولمبياد الجهوية في الابتكارات في الفيزياء

انطلقت اليوم الأحد بالمدرسة الاعدادية النموذجية خزندار بباردو، الدورة الثانية للاولمبياد الجهوية في الابتكارات في الفيزياء للمؤسسات التربوية التابعة لتونس 2 تحت شعار "عندما نعطي معنى للتعلمات في الفيزياء" بمشاركة 139 تلميذا من 10 مؤسسات وبمساهمة 52 مشروعا علميا.



وأفاد المندوب الجهوي للتربية بتونس 2 محمد قزوني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بالمناسبة أن هذه المسابقة في دورتها الثانية جاءت لتنمّي روح الابتكار لدى التلاميذ وتمكّنهم من التدرّب على تقديم المشاريع لافتا الى أن هذه الدورة شهدت، تضاعف عدد المشاركين مقارنة بالدورة الاولى ومشاركة 3 معاهد خاصة في الاولمبياد.



وأضاف أنه تم بعد تحية العلم توزيع التلاميذ على ورشات بقاعات المدرسة ليعرضوا فحوى مشاريعهم على لجان التحكيم ال3 التي ستتولى تقييم هذه المشاريع وتعلن بعد ذلك عن المشاريع الفائزة (بين 3 و 4 مشاريع).



وأكد المندوب الجهوي للتربية أن مبادرة مسابقة الاولمبياد الجهوية في الابتكارات في الفيزياء للمؤسسات التربوية التابعة لتونس 2 كانت النواة الاولى التي ساعدت على خلق اولمبياد وطنية في الابتكارات في الفيزياء المزمع تنظيم دورتها الاولى خلال شهر أفريل القادم.



من جهته، اعتبر المتفقد العام للعلوم الفيزيائية على النويري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إثر زيارات تفقدية للورشات رفقة المندوب الجهوي، أن المسابقة مكنت من التحول من حالة تقييم عادي الى أشمل في مادة الفيزياء من خلال تجسيد مهارات الفعل .



وذكر أن من بين أهداف المسابقة تشبع التلميذ بالمهارات الأساسية والتدرب على العمل الجماعي وتعزيز البحث العلمي وخلق الابداع والتدرب على حل الاشكاليات وطرح الفرضيات والاسئلة والاستدلال العلمي ومواجهة الفكرة بالفكر والحجة والبيان.



وللاشارة اهتمت المشاريع المشاركة في المسابقة بالخصوص بمواضيع تهم الري الذكي وتوليد الطاقة الكهربائية والسيارة المائية واليد الالكترونية الى جانب تعقيم وحماية الفضاء والقفاز الذكي والخلية الفطوضوئية والدرون ومحطة احوال جوية والالعاب الذكية.



