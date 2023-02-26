نابل: تنظيم قافلة صحية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية شماس بقرمبالية

نظمت الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بقرمبالية، صباح اليوم الاحد، قافلة صحية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية شماس بمعتمدية قرمبالية من ولاية نابل، التي شهدت إقبالا هاما من قبل الأولياء والتلاميذ الذين قدموا للانتفاع بخدمات القافلة



وتندرج هذه القافلة في إطار تدخل الهيئة المحلية للهلال الأحمر بقرمبالية في المجال الصحي، وهي تستهدف أبناء المناطق الريفية من خلال التوجه الى المدرسة الابتدائية بشماس، وفق ما بينه رئيس الهيئة المحلية للهلال الاحمر بقرمبالية التيجاني الصلعاني في تصريح ل"وات"



وذكر الصلعاني أن هذه القافلة، التي تستهدف حوالي 200 تلميذ، تضم عيادة في طب الاسنان وعيادة ثانية في اختصاص الانف والحنجرة، ويتضمن اليوم المفتوح حصصا توعوية تحسيسية موجة للتلاميذ والاولياء يؤمنها أطباء مختصون في المجال



وأشار إلى ان اطباء الاختصاص يساهمون في تامين الفحوصات بصفة تطوعية، وان القافلة ترمي إلى تقريب الخدمات الصحية من التلاميذ فضلا عن التوعية والتحسيس بضرورة الحافظ على صحة الأسنان والفم



ومن جانبها، ذكرت المساعدة الاستشفائية الجامعية بمستشفى فرحات حشاد بسوسة جيهان حواص، إنه سيتم توجيه الأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية بعد الفحوصات الطبية إلى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج المناسب



وعبر مدير المدرسة الابتدائية شماس سالم العكروتي، عن استحسانه من تنظيم هذه التظاهرة التي أمنت خلال الساعات الأولى فحوصات طبية لفائدة حوالي 110 تلاميذ، واعتبرها فرصة هامة لتلاميذ المدرسة للانتفاع بخدمات طبية وفحوصات مجانية



كما لاقت هذه القافلة الصحية استحسانا من قبل الأولياء والتلاميذ الذين طالبوا بتكثيف مثل هذه التظاهرات المجانية للتمتع بالتدخلات الصحية والفحوصات المجانية، داعين إلى توفير اختصاصات طبية أخرى على غرار طب العيون



