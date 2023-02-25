تركيبة مجلس نواب الشعب الجديد

* دائرة أريانة المدينة : نجلاء اللحياني* دائرة المنيهلة: مهى عامر* دائرة حي التضامن: طارق الربعي* دائرة رواد 1: أيمن البوغديري* دائرة رواد 2: عبد الحليم بوسمّة* دائرة سكرة 1: أيمن بنصالح* دائرة سكرة 2 : فاتن النصيبي* دائرة قلعة الأندلس - سيدي ثابت : فيصل الصغير* دائرة القصرين الجنوبية-حاسي الفريد: عبد العزيز شعباني* دائرة القصرين الشمالية-الزهور: حاتم لباوي* دائرة تالة-حيدرة-فوسانة: عمار عيدودي* دائرة سبيبة-جدليان-العيون: محمد أمين مباركي* دائرة سبيطلة: حمادي غيلاني* دائرة ماجل بلعباس-فريانة: محمد شعباني* دائرة القفلعة الخصبة-الجريصة-القصور-الدهماني-السرس: ريم المعشاوي* دائرة الكاف الغربية-الكاف الشرقية: ياسر قراري* دائرة نبر-الطويرف-ساقية سيدي يوسف-تاجروين-قلعة سنان: عماد الدين سديري* دائرة الساحلين-الوردانين-بنبلة: سامي الحاج عمر* دائرة المكنين: حمدي بن عبد العالي* دائرة المنستير 1: يسري البواب* دائرة المنستير 2: صالح الصيادي* دائرة جمال: محمد زياد الماهر* دائرة زرمدين-بني حسان: عمر بن عمر* دائرة طبلبة-البقالطة-صيادة-لمطة-بوحجر: رياض بلال* دائرة قصر هلال-قصيبة المديوني: فخر الدين فضلون* دائرة باجة الجنوبية-تيبار-تبرسق: عواطف الشنيتي* دائرة باجة الشمالية: بثينة الغانمي* دائرة عمدون-نفزة: رضا دلاعي* دائرة مجاز الباب-قبلاط-تستور: معز الرياحي* دائرة المحمدية: فخري عبد الخالق* دائرة المروج-بئر القصعة : ماهر بوبكر الحضري* دائرة المروج-فرحات حشاد : وجدي الغاوي* دائرة بن عروس-المدينة الجديدة: ألفة المرواني* دائرة بومهل البساتين-الزهراء: كمال فراح* دائرة حمام الأنف-حمام الشط: ضحى سالمي* دائرة رادس-مقرين: إبراهيم بودربالة* دائرة فوشانة: مراد الخزامي* دائرة مرناق: عزيز بن الأخضر* دائرة بنزرت الجنوبية: فتحي المشرقي* دائرة بنزرت الشمالية: سامي* دائرة سجنان-جومين-غزالة: سامي الطوجاني* دائرة غار الملح-العالية-راس الجبل: يوسف الطرشون* دائرة ماطر-أوتيك: أحمد سعيداني* دائرة منزل بورقيبة-تينجة: ماجدة الورغي* دائرة منزل جميل-جرزونة: سيرين بوصندل* دائرة تطاوين الجنوبية-البئر الأحمر-غمراسن: مصطفى البوبكري* دائرة تطاوين الشمالية-بني مهيرة-الصمار: المنصف المعلول* دائرة ذهيبة-رمادة: المختار عبد المولى* دائرة توزر: رمزي الشتوي* دائرة دقاش-حامة الجريد-تمغزة: نبيه ثابت* دائرة نفطة-حزوة: 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بنيوسف* دائرة النفيضة بوفيشة-هرقلة: محمد أحمد* دائرة حمام سوسة-أكودة: سفيان بن حليمة* دائرة سوسة الرياض: هالة جاب الله* دائرة سوسة المدينة-سوسة سيدي عبد الحميد: عبد القادر عمار* دائرة سوسة جوهرة: حمدي بن صالح* دائرة سيدي الهاني-القلعة الصغرى: محمود العامري* دائرة مساكن: حسام محجوب* دائرة الرقاب-السعيدة-أولاد حفوز: خالد حكيم مبروكي* دائرة بئر الحفي-سيدي علي بن عون: جلال خدمي* دائرة جلمة-سبالة أولاد عسكر: صالح سالمي* دائرة سيدي بوزيد الشرقية-سوق الجديد: عبد الستار زارعي* دائرة سيدي بوزيد الغربية-الهيشرية: شفيق زعفوري* دائرة منزل بوزيان-المكناسي-المزونة: بدر الدين قمودي* دائرة الحنشة: عصام شوشان* دائرة بئر علي بن خليفة: منال بديدة* دائرة جبنيانة-العامرة: عبد الحافظ الوحيشي* دائرة ساقية الداير: طارق مهدي* دائرة ساقية الزيت: مليك كمون* دائرة قرقنة: محمود شلغاف* دائرة منزل شاكر: حسن جربوعي* دائرة الصخيرة-الغريبة-المحرس: ابراهيم حسين* دائرة صفاقس الغربية: صابر المصمودي* دائرة صفاقس الجنوبية: فاطمة المسدي* دائرة صفاقس المدينة: معز برك الله* دائرة طينة: أيمن المرعوي* دائرة عقارب: شكري بن 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نظرا لعدم تسجيل ترشحات فيها وهو دوائر "فرنسا 1" و"ألمانيا" و"باقي الدول الأوروبية" و"الدول العربيّة" و"الأميركتين" و"آسيا وأستراليا" و"إفريقيا" وقد تُرك مآل المقاعد الشاغرة إلى المجلس النيابي الجديد للبت في تنظيم انتخابات جزئية بهذه الدوائر