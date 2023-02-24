أعطت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بلحاج موسى، اليوم الجمعة، إشارة انطلاق تسليم دفعة من إشعارات تمويل مواطن رزق تشمل 94 من أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي في ولايات قبلي وأريانة وباجة وبنزرت وقصفة وتطاوين باعتمادات تناهز 600ألف دينار.



وتشمل مجالات موارد الرزق رسكلة المواد البلاستيكية وصناعة الألبان والحلويات والعطورات وتربية الأغنام والصناعات التقليدية والخياطة والحلاقة والتجميل وبيع المواد الغذائية ومواد التنظيف وصناعات الجلد وغيرها، وفق ما صرحت به وزيرة الأسرة، خلال موكب انتظم بالمناسبة بمقر الوزارة، مبينة أن المستفيدات يتوزعن بين 20 مستفيدة بولاية تطاوين و15 بولاية قفصة و28 بولاية بنزرت و13 بولاية باجة و9 بكل من ولايتي أريانة وقبلي.



وأكدت أن الوزارة حرصت على إعطاء ديناميكية جديدة لبرنامج التّمكين الاقتصادي لفائدة أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي الذي لم يشمل منذ انطلاقه سنة 2017 والى موفى نوفمبر 2021 سوى ولاية جندوبة باعتمادات قدرت بـ 170 ألف دينار، مشيرة إلى أنه تسنّى بفضل ذلك إحداث 834 مورد رزق باعتمادات تقدر بـ 3,3 مليون دينار ورفع العدد الإجماليّ للمستفيدات إلى أكثر من ألف أم حاليّا.

وأفادت بلحاج موسى أنّ تنفيذ البرنامج شمل 49 معتمدية ب 18 ولاية بها نسب عالية من الانقطاع المدرسي وأن الوزارة بصدد تعميم البرنامج على كافة الولايات بهدف إحداث 600 مورد رزق بمعدل 200 مورد رزق كل سنة وبكلفة جملية 1,5 مليون دينار خلال فترة المخطط التنموي 2023-2025.

وذكرت بالمؤشرات الإحصائية لظاهرة الانقطاع المدرسي على المستوى الوطني، التي سجلت ما يفوق 100 ألف منقطع سنويًا، أغلبهم بالمناطق الريفية وذات الأولوية واستأثرت ولاية تطاوين ب 18 بالمائة من الإشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة حول الانقطاع المدرسي تليها باجة ب 15 بالمائة وقبلي ب 6,9 بالمائة وبنزرت ب 4,8 بالمائة.







