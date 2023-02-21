القطيعة بالتراضي بين النجم الساحلي ومدربه محمد المكشر (مصدر من الهيئة التسييرية)

انهى النجم الساحلي اليوم الثلاثاء علاقته التعاقدية بالتراضي مع مدرب فريق اكابر كرة القدم محمد المكشر وفق ما افاد به "وات" مصدر مطلع صلب الهيئة التسييرية لفريق جوهرة الساحل.

واضاف المصدر ذاته ان مرحلة محمد المكشر مع النجم الساحلي انتهت مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن المدرب الجديد للفريق خلال الايام القادمة.

وتاتي هذه القطيعة بعد خروج النجم الساحلي يوم الاحد الماضي من الدور ثمن النهائي لكاس تونس بركلات الترجيح امام الملعب التونسي (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1).

وكان محمد المكشر قد اعلن يوم الاحد 12 فيفري الماضي انسحابه من تدريب النجم الساحلي وذلك "لاسباب شخصية" على حد تعبيره مباشرة بعد التاهل الى الدور ثمن النهائي لكاس تونس اثر الفوز على مستقبل سليمان 2-صفر بالملعب الاولمبي بسوسة قبل ان يتراجع بعد 48 ساعة عن قراره ويعود الى موقعه على راس الجهاز الفني للفريق.

يذكر ان محمد المكشر كان قد قاد النجم الساحلي الى التاهل الى مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد احتلال المركز الثاني للمجموعة الاولى وراء الترجي الرياضي في نهاية المرحلة الاولى.







