تطاوين: وضع صعب تمر به الماشية نتيجة فقدان الاعلاف ونقص الصحة الحيوانية

تتواصل في ولاية تطاوين معاناة مربي الماشية نتيجة فقدان الاعلاف المدعمة من شعير وسداري وافتقار المراعي التي غابت عنها الامطار لاكثر من اربع سنوات متتالية للحد الادنى من الكلأ، فرغم نزول المطار بكميات متوسطة الاسبوع الماضي، مازال الوضع على حاله لان مفعولها الايجابي على اديم الارض والمراعي يحتاج لفترة من اجل انبات الاعشاب وتحسين مردوديتها، وفق ما اكده عدد من المربين ل"وات"



وكان رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة عبدالعزيز الحرابي قد اكد في تصريح ل"وات" ان هذه الفترة مهمة جدا في حياة القطيع باعتبارها موسم الولادات والتكاثر، الا ان غياب الاعلاف والحالة الصحية للقطعان اثرت سلبا على الولادات الجديدة التي نفق عدد كبير منها



وقال ان اللحوم الحمراء التي قد يتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها خلال شهر رمضان القادم ال40 دينارا ، هي النتيجة الطبيعية للصعوبات التي يلقاها المربي في تزويده لماشيته بحاجياتها من الاعلاف وايضا للنقص الكبير في البياطرة الذين تفتقدهم 05 معتمديات من اصل 08 معتمديات، وبالتالي فان الصحة الحيوانية تحتاج بدورها للدعم والتعزيز لتنمية الثروة الحيوانية المقدر عدد مجتراتها الصغرى بحوالي 650 الف راس، وفق رئيس المنظمة الفلاحية.



وبالنسبة لمربى الابقار في منطقة كرشاو من معتمدية الصمار، فان حاجياتهم لتغذية اكثر من 400 راس مازالت رهينة ما يتم اقتناؤه من اعلاف، ذلك ان اصحاب الابقار يسعون الى تغطية مصاريفهم بما يتم جمعه من حليب يقارب 3000 لتر يوميا رغم ان عددا منهم شرع في التفريط في ابقاره نتيجة هذا الوضع الصعب.



ويجنب اعتماد مربي قطعان الابل على الرعي الانتشاري الكثير من المصاريف، نظرا الى ان هذا النوع من الحيوانات قادر على التغذية من النباتات المالحة والجافة فضلا عن صبره وتحمله الجوع والعطش، علما وان اسعار لحومها ترتفع من سنة الى اخرى وبلغ الان 24 دينارا للكيلوغرام الواحد، نتيجة الاقبال المتزايد خاصة على لحم "القعود" وهو صغير الابل.



