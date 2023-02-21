سحب قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد يوم الاحد 5 مارس القادم

اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان سحب قرعة الدور ربع النهائي لكاس تونس للاكابر للموسم الرياضي 2022-2023 ستجرى يوم الاحد 5 مارس المقبل على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بمقر اذاعة الشباب.

يذكر ان الاندية المتاهلة الى الدور ربع النهائي هي الترجي الرياضي حامل اللقب والمنزه الرياضي ونادي ساقية الزيت ونادي كرة اليد بقصور الساف ومكارم المهدية والنادي الافريقي ونسر طبلبة والنجم الساحلي.

وتجدر الاشارة الى انه سيتم بالمناسبة سحب قرعة بقية الاصناف الاخرى (كبريات واواسط ووسطيات واصاغر وصغريات).







