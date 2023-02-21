وكالة الفحص الفني تشرع في اعتماد انموذج جديد لرخصة السياقة بداية من غرة مارس القادم

تشرع وكالة الفحص الفني بداية من غرة مارس 2023، في اعتماد انموذج جديد لرخصة السياقة.



وسيتم، وفق بلاغ صدر، الثلاثاء، عن الوكالة، أسناد الأنموذج الجديد من رخصة السياقة عند القيام باحدى العمليات المتعلقة بالرخصة (الحصول على رخصة سياقة جديدة أو إضافة صنف وعند تجديد رخصة السياقة أوالحصول على نظير من رخصة السياقة أو تعويض رخصة السياقة الأجنبية برخصة تونسية).





وأكّدت الوكالة، في هذا الصدد، أنّ رخص السياقة المسلمة قبل تاريخ 1 مارس 2023، تبقى صالحة ما لم تنته صلاحيتها، وأنّه يتعيّن في هذه الحالة (عند انتهاء صلاحيتها أو صلاحية أحد الأصناف المتحصّل عليها) تجديدها وفقا لهذا الأنموذج.



يشار إلى أنّ هذا الإجراء، يتنزل في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 55 من الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2021، المؤرخ في 18 جوان 2021.



ويندرج إعتماد الأنموذج الجديد، في إطار ملاءمة رخصة السياقة التونسيّة مع ماهو معمول به دوليّا، وهو ما من شأنه تبسيط إجراءات إستعمال رخص السياقة التونسيّة والاعتراف بها واستبدالها برخص سياقة أجنبية، فضلا عن خلق فرص تشغيل إضافية للسوّاق المهنيين بالخارج.



