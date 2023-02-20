بطاقة إيداع بالسجن في حق الطيب راشد

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 19:08 قراءة: 0 د, 12 ث
      
اصدر مساء اليوم قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد وذلك على خلفية اتهامه في قضية تعلقت باجبار شخص على الادلاء بشهادة زور وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.


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