بطاقة إيداع بالسجن في حق الطيب راشد

اصدر مساء اليوم قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد وذلك على خلفية اتهامه في قضية تعلقت باجبار شخص على الادلاء بشهادة زور وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.





