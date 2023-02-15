المحكمة الإدارية تلقّت اليوم الأربعاء 10 طعون في إطار نزاع النّتائج الأوّليّة للتّشريعيّة في دورتها الثّانية (فيصل بوقرّة)

تلقّت المحكمة الإدارية إجماليّا وإلى غاية الخامسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء 10 طعون في سياق الطّور الثّاني من نزاع النّتائج الأوّليّة للانتخابات التّشريعيّة في دورتها الثّانية، وفق ما أكّده رئيس وحدة الإتّصال والإعلام بالمحكمة القاضي فيصل بوقرّة .



وأوضح بوقرّة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تقدمت بطعنين اثنين ، مشيرا الى أنه تمّ تعيين جلسة مرافعة في الغرض أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة غدا الخميس.



كما أضاف أنّ تلقّي الطّعون وتعهّد الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة استئنافيّا بملفّات القضايا يتواصل طبقا للصّيغ والٱجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.



يُذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 146 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة أمام الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة بخصوص طعون الطّور الثّاني من النّزاع الانتخابي في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تقديم الطّعن.



وتُحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة.



كما تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.



